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ВАКС відмовився відсторонити голову Чернівецької облради з посади

Новини » Політика   

Клопотання детектива НАБУ про відсторонення Мунтяна відхилено

Вищий антикорупційний суд України не задовольнив клопотання Національного антикорупційного бюро щодо відсторонення від посади голови Чернівецької облради Івана Мунтяна. Про це передає прес-служба ВАКС.

На сьогоднішньому засіданні, 18 лютого, слідчий суддя ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ. Зазначається, що повний текст ухвали буде оголошений 21 лютого о 16:00.

У прес-службі ВАКС додали, що голова Чернівецької облради підозрюється у хабарництві (ч.4 ст.368 КК України). За версією слідства, підозрюваний зажадав від одного із підприємців області 400 тисяч доларів за сприяння у передачі в оренду оздоровчого комплексу.

"У подальшому, правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі 180 тисяч доларів", - зазначили у ВАКС.

Нагадаємо, ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн гривень із покладенням обов’язків. У вівторок, 18 лютого, вказана сума застави була внесена на рахунок ВАКС. Відомо, що Мунтян вніс заставу за себе сам.

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