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Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог

Новости » Политика     13.02.2020 - 15:29
Главу Черновицкого облсовета отпустили под залог
Фото: Иван Мунтян (facebook com Ivan M Muntyan)

ВАКС отпустил Мунтяна под залог 10 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил под залог главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

ВАКС отпустил Мунтяна под залог 10 млн гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство САП и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом 15 млн грн. Он избрал ему меру пресечения в виде 10 млн гривен залога, которые он обязан внести в течение 5 дней.

Суд также обязал главу облсовета сдать загранпаспорта, носить электронный браслет контроля и не общаться с фигурантами уголовного производства после внесения залога.

Напомним, Мунтяна подозревают в получении неправомерной выгоды. По версии следствия, в июле 2019 года Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила мошенническую схему в Киевской городской государственной администрации, в рамках которой чиновники присвоили более 4 млн гривен государственных средств.

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