ВАКС оставил под стражей Грымчака

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила под стражей бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что 15 января апелляционная палата отклонила жалобу стороны защиты Грымчака на решение о продление ареста от 24 декабря 2019.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судьи постановили оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение принимало законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - сообщили в ВАКС.

Напомним, 24 декабря ВАКС продлил содержание под стражей для бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Ему был продлен арест до 14 февраля 2020 включительно.

Ранее РБК-Украина писало, что следствие мотивировало необходимость содержания Грымчака под стражей тем, что ему якобы предлагали занять пост "министра" в так называемой "Донецкой народной республике". Защита считает эти опасения необоснованными, так как он находится в санкционных списках Российской Федерации.