ВАКС окончательно подтвердил законность и обоснованность "Роттердам+", - адвокат

Высший антикоррупционный суд в очередной раз подтвердил, что формула "Роттердам+" была законной и обоснованной и никоим образом не противоречила интересам государства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Артема Трекке.

"Несмотря на сложность и резонансность дела, манипулятивные действия со стороны жалобщиков, суд принял законное и обоснованное решение по результатам объективного и полного рассмотрения дела", - отметил Трекке.

Адвокат отметил, что ВАКС, исследовав 27 томов дела, подтвердил выводы прокурора об отсутствии убытков или ущерба от действия формулы.

"Не получив доказательств причинения вреда вследствие ее действия, и с учетом срока досудебного расследования, делает невозможным получение каких-либо дополнительных материалов, прокурор не мог принять другое решение. С этим согласилась и судья, проверив законность действий процессуального руководителя и выслушав доводы всех участников дела, приняла целевое, обоснованное и законное решение, которым отказала в удовлетворении жалоб", - добавил Трекке.