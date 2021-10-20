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ВАКС остаточно підтвердив законність і обґрунтованість "Роттердам+", - адвокат

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 13:23
ВАКС остаточно підтвердив законність і обґрунтованість "Роттердам+", - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд вкотре підтвердив, що формула "Роттердам+" була законною і обґрунтованою і жодним чином не суперечила інтересам держави.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке.

"Незважаючи на складність та резонансність справи, маніпулятивні дії з боку скаржників, суд прийняв законне та обґрунтоване рішення за наслідками об’єктивного та повного розгляду справи", - зазначив Трекке.

Адвокат наголосив, що ВАКС, дослідивши 27 томів справи, підтвердив висновки прокурора про відсутність збитків чи шкоди від дії формули.

"Не отримавши доказів спричинення шкоди внаслідок її дії, та з урахуванням закінчення строку досудового розслідування, що унеможливлює отримання будь-яких додаткових матеріалів, прокурор не міг прийняти інше рішення. З цим погодилася і суддя, яка перевіривши законність дій процесуального керівника та вислухавши доводи усіх учасників справи, прийняла мотивовану, обґрунтовану та законну ухвалу, якою відмовила у задоволенні скарг", - додав Трекке.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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