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ВАКС оголосив вирок екс-керівнику податківців в Одеській області за хабарництво

Фото: Наталія Чеботарьова (slovo.odessa.ua)
Автор: Володимир Костирін

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) сьогодні, 9 листопада, оголосив вирок колишній в.о. начальника ГУ Державної податкової служби Одеської області та її заступнику, яких упіймали на хабарництві у 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Підсудних було визнано винними "у пропозиції та наданні 25 тисяч доларів неправомірної вигоди для керівника структурного підрозділу регіональної прокуратури", тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Фігуранти - Наталія Чеботарьова та її заступник Володимир Мосійчук, викриті у хабарництві у січні 2020 року.

Деталі справи

Слідством було встановлено, що голова регіональної ДПС, діючи спільно зі своїм заступником, запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури Одеської області щомісяця давати хабар у розмірі 25 тисяч доларів.

"Натомість останній мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаної з отриманням неправомірної вигоди від підприємців та не притягувати податківців до відповідальності", - розповіли у САП.

Які вироки

Екс-керівниці податківців на Одещині призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі, а також позбавили 5 рангу держслужбовця та права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Її заступнику суд дав 5 років ув'язнення.

У САП додали, що вирок суду може бути оскаржено протягом 30 днів з дня його оголошення через апеляційну скаргу.

Нагадаємо, 13 січня 2020 року голову податкової служби Одеської області Наталію Чеботарьову затримали на одержанні хабаря у 25 тисяч доларів. Через кілька днів Вищий антикорупційний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у розмірі 904 тисячі гривень, чим вона і скористалася.

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