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Заместителя главы департамента ГСЧС разоблачили на взятке

Новости » Общество     16.01.2020 - 21:14
Заместителя главы департамента ГСЧС разоблачили на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Действия чиновника могли привести к катастрофе с угрозой жизни и здоровью людей

Служба безопасности Украины разоблачила заместителя начальника одного из департаментов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что один из руководителей департамента по предупреждения чрезвычайных ситуация ГСЧС требовал 66 тысяч гривен за согласование разрешительной документации на объектах повышенной опасности.

"Чиновник с нарушением порядка принятия в эксплуатацию систем раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей в случае их возникновения приказал подчиненному подписать акты ввода в эксплуатацию этих систем. Они смонтированы на объектах критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса в одной из областей Украины, их "легализация" состоялась без фактического выезда и проверки их работоспособности", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что действия чиновника могли привести к катастрофе, которая несет прямую угрозу жизни и здоровью людей.

По данному делу двум должностным лицам ГСЧС сообщили, в том числе и заместителю начальника управления, сообщили о подозрении по ч.3 ст. 368 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Также планируется объявление подозрения руководителю субъекта хозяйствования по ч. 3 ст. 369 УК.

Напомним, ранее сообщалось, что главу налоговой службы Одесской области Наталью Чеботареву задержали на получении взятки в 25 тысяч долларов. 16 января Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде ареста до 2 марта с альтернативой залога в размере 904 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя будут судить за взятку в 5,4 тыс. долларов. Чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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