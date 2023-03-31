ВАКС оголосив у розшук депутата Шахова

Організацію розшуку було доручено прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Шахов неодноразово проігнорував засідання суду без поважної причини. В листопаді минулого року ВАКС зобов’язав його сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку на судове засідання й невиконання обов’язку підкоритися законним вимогам суду. Аналогічне рішення було прийнято антикорсудом у січні, однак Шахов вкотре проігнорував засідання.

"Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку", - пише САП.