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ВАКС объявил в розыск депутата Шахова

Фото: Сергей Шахов, народный депутат (wikipedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова в розыск. Он подозревается в недекларировании имущества на 88 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.

Организация розыска была поручена прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Шахов неоднократно проигнорировал заседания суда без уважительной причины. В ноябре прошлого года ВАКС обязал его уплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято антикорсудом в январе, однако Шахов в очередной раз проигнорировал заседание.

"Учитывая неявку, суд постановил осуществить привод обвиняемого в суд. Вместе с тем, народный депутат игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного народного депутата в розыск, ВАКС постановил остановить производство до его розыска", - пишет САП.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в феврале коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод Шахова на судебное заседание.

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САП