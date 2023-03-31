ВАКС объявил в розыск депутата Шахова

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата из группы "Довіра" Сергея Шахова в розыск. Он подозревается в недекларировании имущества на 88 млн гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на судебное заседание.
Организация розыска была поручена прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Шахов неоднократно проигнорировал заседания суда без уважительной причины. В ноябре прошлого года ВАКС обязал его уплатить более 5 тысяч гривен штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято антикорсудом в январе, однако Шахов в очередной раз проигнорировал заседание.
"Учитывая неявку, суд постановил осуществить привод обвиняемого в суд. Вместе с тем, народный депутат игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия. Учитывая объявление указанного народного депутата в розыск, ВАКС постановил остановить производство до его розыска", - пишет САП.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще в феврале коллегия судей ВАКС постановила осуществить принудительный привод Шахова на судебное заседание.
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