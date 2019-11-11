В ВАКС объявили обвинительный акт экс-прокурору Сусу

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Высшем антикоррупционном суде объявил обвинительный акт бывшему заместителю начальника департамента - начальнику управления по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрию Сусу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Кроме того, на заседании выступили со вступительными речами прокурор и адвокат.

Отметим, Сус обвиняется в нескольких эпизодах присвоения, завладения, растраты чужого имущества на общую сумму более 1,2 млн грн путем злоупотребления служебным положением, а также в декларировании недостоверных сведений (ч.ч. 3,4,5 ст. 191 и ст.366-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать должности сроком на три года с конфискацией имущества.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил приказ бівшего генерального прокурора Юрия Луценко о вынесении выговора Сусу.

Ранее сообщалось, что САП передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении Суса. Его обвиняли в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладение и растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенные повторно.