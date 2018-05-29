САП передала в суд обвинение в отношении экс-следователя ГПУ Суса

Обвинительный акт был направлен в суд 25 мая

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса. Об этом САП сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 мая 2018 года по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины. Бывший следователь обвиняется в совершении преступлений, квалифицированных по ч.ч.3,4,5 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 25 травня 2018 року за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерувала до... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура 29 травня 2018 р.

Так, Суса обвиняют в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением, завладении и растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенных повторно. Также экс-следователя ГПУ подозревают в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции".

Напомним, в апреле сообщалось, что Сусу разрешили не носить электронный браслет.