В ВАКС объяснили открытие дела против Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко обвиняют в возможной госизмене

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал открыть дело против городского главы Киева Виталия Кличко в связи с бездействием руководителя главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что 18 октября судья частично удовлетворил жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов НАБУ. В частности, этим решением обязали уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению истца от 9 октября 2019 об уголовном правонарушении.

"Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного преступления и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в Единый реестр досудебных расследований возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подана это заявление с нарушением или соблюдением территориальной или предметной подследственности", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Чиновники подозревают в возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ открыло дело на Кличко также по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.