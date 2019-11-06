ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ВАКС объяснили открытие дела против Кличко

Новости » Общество     06.11.2019 - 19:04
В ВАКС объяснили открытие дела против Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Кличко обвиняют в возможной госизмене

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал открыть дело против городского главы Киева Виталия Кличко в связи с бездействием руководителя главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службу ВАКС.

Сообщается, что 18 октября судья частично удовлетворил жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов НАБУ. В частности, этим решением обязали уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению истца от 9 октября 2019 об уголовном правонарушении.

"Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного преступления и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в Единый реестр досудебных расследований возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подана это заявление с нарушением или соблюдением территориальной или предметной подследственности", - говорится в сообщении.

В ВАКС объяснили открытие дела против Кличко

Напомним, 6 ноября НАБУ открыло дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей. Чиновники подозревают в возможной госизмене и хищениях бюджетных средств при застройке Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что НАБУ открыло дело на Кличко также по решению антикоррупционного суда. Дело касается хищения средств при реконструкции Шулявского моста в Киеве.

Суд избрал меру пресечения Дубневичу Суд по делу Дубневича удалился в совещательную комнату
Новости Украины Виталий КличкоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь