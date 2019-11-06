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В ВАКС пояснили відкриття справи проти Кличка

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 19:04
В ВАКС пояснили відкриття справи проти Кличка
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко звинувачують у можливій держзраду

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зобов'язав відкрити справу проти міського голови Києва Віталія Кличка у зв'язку з бездіяльністю керівника головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВАКС.

Повідомляється, що 18 жовтня суддя частково задовольнив скаргу про бездіяльність керівника головного підрозділу детективів НАБУ. Зокрема, цим рішенням зобов'язали уповноважених осіб НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою позивача від 9 жовтня 2019 про кримінальне правопорушення.

"Судове рішення в цій частині мотивовано тим, що обов'язок слідчого прийняти заяву про скоєння кримінального злочину і протягом 24 годин внести по цій заяві відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань виникає незалежно від обгрунтованості чи необгрунтованості такої заяви, а також від того, подано цю заяву з порушенням або додержанням територіальної або предметної підслідності", - йдеться в повідомленні.

В ВАКС пояснили відкриття справи проти Кличка

Нагадаємо, 6 листопада НАБУ відкрило справу щодо мера Києва Віталія Кличка та його двох заступників. Чиновники підозрюють у можливій держзраді і розкрадання бюджетних коштів при забудові Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ відкрило справу на Кличка також за рішенням антикорупційного суду. Справа стосується розкрадання коштів при реконструкції Шулявського мосту в Києві.

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