ВАКС обрав запобіжний захід главі Sense Bank Ступаку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Під час засідання прокурори заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за межі України під час дії воєнного стану. На думку сторони обвинувачення, це може свідчити про ризик його можливого переховування від слідства.

Прокурори також звернули увагу на те, що Ступак, за їхніми словами, не має стійких соціальних зв'язків в Україні, зокрема дітей. Цю обставину вони назвали одним із факторів, який може впливати на ризик його втечі.

Адвокати Ступака не погодилися з такими аргументами. Вони заявили, що всі поїздки їхнього клієнта за кордон були пов'язані з робочими питаннями.

Окремо прокуратура порушила питання щодо зустрічей Ступака, які нібито призначалися "поза Києвом". Захист пояснив це тим, що банкір проходив лікування і призначав зустрічі у лікарні.

Під час засідання також виступив військовослужбовець, який заявив, що знає Ступака близько 15 років і готовий взяти його на поруки.

Прокурор виступив проти такого варіанту, зазначивши, що наданих даних про військовослужбовця, який запропонував стати поручителем, недостатньо.

Який запобіжний захід обрали

ВАКС не взяв Ступака під варту та визначив йому заставу у розмірі 15 млн гривень.

Також суд поклав на нього низку процесуальних обов'язків. Зокрема, Ступак має не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Крім того, йому заборонили спілкуватися з іншими фігурантами справи "Форест Гамп".

НБУ вимагає замінити Ступака з посади глави банку

Паралельно з розглядом справи у ВАКС вирішується питання про подальше перебування Олексія Ступака на посаді глави Sense Bank.

1 вересня Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ визнав Ступака таким, що не відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Регулятор направив Кабінету Міністрів як власнику банку вимогу вжити заходів для припинення його повноважень.

Про це 2 вересня під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, відповідне рішення комітет ухвалив одностайно на очному засіданні, де був присутній Ступак. Підставою для адміністративного провадження стали, зокрема, виявлені Нацбанком ознаки непрозорої паралельної структури управління банком, яка діяла до 2022 року.

Пишний пояснив, що формально звільнення голови правління державного банку належить до повноважень наглядової ради. Однак у Sense Bank наразі немає кворуму в наглядовій раді.

Водночас на період воєнного стану закон дозволяє власнику державного банку - уряду - ухвалювати рішення, які зазвичай належать до компетенції наглядової ради. Саме тому вимогу про заміну Ступака НБУ направив Кабміну.