ВАКС объединил дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Рассматривать дела по "Энергоатому" и ВостГОКу будут одним производством

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединил дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который фигурирует в хищениях на "Энергоатоме" и ВостГОКе, с другим уголовным производством. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, 24 октября.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об объединении двух дел о завладении средств ГП НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах, а именно дела бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и дела об обвинении двух пособников в завладении средств государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу назначено на 15:00 15 ноября.

Напомним, в апреле 2017 года Мартыненко вручили подозрение в растрате средств ВостГОКа, после чего его задержали детективы НАБУ. В декабре ему объявили окончательное подозрение в отмывании денег и получении взятки, однако уже в январе 2018 года Соломенский райсуд Киева отказался продлевать возложенные на него обязательства и ограничения. Обвинительный акт САП направила весной 2019 года. Мартыненко подозревают в хищении свыше 6,4 млн евро.