ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ВАКС объединил дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

Новости » Общество    24.10.2019 - 21:17
ВАКС объединил дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

Рассматривать дела по "Энергоатому" и ВостГОКу будут одним производством

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединил дело бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который фигурирует в хищениях на "Энергоатоме" и ВостГОКе, с другим уголовным производством. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Соответствующее решение ВАКС принял в четверг, 24 октября.

"Высший антикоррупционный суд принял решение об объединении двух дел о завладении средств ГП НАЭК "Энергоатом" в особо крупных размерах, а именно дела бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и дела об обвинении двух пособников в завладении средств государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу назначено на 15:00 15 ноября.

Напомним, в апреле 2017 года Мартыненко вручили подозрение в растрате средств ВостГОКа, после чего его задержали детективы НАБУ. В декабре ему объявили окончательное подозрение в отмывании денег и получении взятки, однако уже в январе 2018 года Соломенский райсуд Киева отказался продлевать возложенные на него обязательства и ограничения. Обвинительный акт САП направила весной 2019 года. Мартыненко подозревают в хищении свыше 6,4 млн евро.

В Украине запустят лицензирование ядерного топлива из США У Мартыненко обвинили Сытника в превышении полномочий
Новости Украины Николай МартыненкоЭнергоатомВостГОК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь