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ВАКС объединит дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"

Новости » Политика    18.10.2019 - 11:59
ВАКС объединит дело Мартыненко с другим эпизодом по "Энергоатому"
Фото: Николай Мартыненко (nfront.org.ua)

ВАКС намерен рассматривать дела по "Энергоатому" и ВостГОКу одним производством

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объединит дело экс-нардепа Николая Мартыненко, который фигурирует в хищениях на "Энергоатоме" и ВостГОКе, с другим уголовным производством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ВАКС в Facebook.

Сообщается, что сегодня коллегия ВАКС передала другой коллегии уголовное производство по обвинению Мартыненко и других причастных к делу о хищении средств "Энергоатома" и ВостГОКа для объединения с другим уголовным делом.

Отметим, в суде находится еще одно дело по обвинению в пособничестве в отношении двух человек, которые также проходят по делу о хищении на "Энергоатоме" и ВостГОКе.

ВАКС объединит дело Мартыненко с другим эпизодом по &quot;Энергоатому&quot;

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт по делу Мартыненко еще весной 2019 года.

В апреле 2017 года бывшему нардепу вручили подозрение в растрате средств ВостГОКа, после чего его задержали детективы НАБУ. В декабре ему объявили окончательное подозрение в отмывании денег и получении взятки, однако уже в январе 2018 года Соломенский райсуд Киева отказался продлевать возложенные на него обязательства и ограничения.

Дело хищений в Минобороны направили в ВАКС
Новости Украины Николай МартыненкоЭнергоатомантикоррупционный суд
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