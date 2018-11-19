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Дело Мартыненко: НАБУ завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 18:43
Дело Мартыненко: НАБУ завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых
Фото: Николай Мартыненко (УНИАН)

Дело Мартыненко касается завладения средствами "Энергоатома"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых в завладении средствами "Энергоатома". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, в настоящее время завершено досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в завладении средствами "Энергоатома". Речь идет о лицах, которые выступали представителями компании Bradcrest investment s.a. (Панамская Республика), задействованной в схеме по закупке "Энергоатомом" оборудования по завышенным ценам. На счета указанной компании, по данным следствия, победитель тендера - чешская компания Skoda JS (фактический владелец - российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") - перечислила 6,4 млн евро за "консультационные услуги".

"Собственником (бенефициаром) Bradcrest investment s.a. является экс-народный депутат Украины, бывший председатель комитета Верховной hады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, который уже имеет статус обвиняемого (Николай Мартыненко, - ред.)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, один из подозреваемых представитель Bradcrest investment s.a., договаривался с представителями Skoda JS о размерах оплаты "консультаций" и заключал необходимые для этого документы.

"Указанные лица в определенное время находились в розыске. Одного из них задержали в феврале, другоuj - в октябре 2018 года. Обоим сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что 16 ноября стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления.

Дело Мартыненко: НАБУ завершило расследование в отношении еще двух подозреваемых

Фото: схема завладения средствами (nabu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве детективы НАБУ 11 октября задержали человека, предположительно причастного к завладению средствами "Энергоатома" в сумме 6,4 млн евро.

Также сообщалось, что детективы НАБУ получили временный доступ к документам, которые содержат образцы подписи Мартыненко и его "правой руки" Павла Скаленко.

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Новости Украины Николай МартыненкоЭнергоатомНАБУ
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