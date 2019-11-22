ВАКС назвал возможную дату суда по делу Садового

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) может провести заседание по делу Андрея Садового, львовского мэра, в понедельник, 25 ноября. Об этом РБК-Украина сообщили в ВАКС.

В суде отметили, что видели сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о том, что ходатайства об избрании меры пресечения Садовому уже направили в ВАКС.

"Но по состоянию на сейчас (13:00, - ред.) в ВАКС до сих пор не получили эти ходатайства. Возможно, они еще оформляли. Даже если мы сегодня получим, суд, вероятно уже состоится на следующей неделе, возможно в понедельник", - сообщили в суде.

Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что прокуратура не будет просить взять Садового под стражу. Предполагается, что обвинение будет настаивать на залоге в размере 50 млн гривен.

Вчера мэру Львова вручили подозрение. По данным следствия, Садовой мог злоупотреблять полномочиями при выделении земельных участков для строительства индустриального парка. Как заявляет САП, мэр выделил землю, которая не находилась в собственности территориальной общины Львова.