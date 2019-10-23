ВАКС назвал дату рассмотрения дела Труханова

Судебное разбирательство по делу городского головы Одессы Геннадия Труханова состоится 1 ноября 2019 года в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, на сегодня, 23 октября, назначено подготовительное судебное заседание.

Напомним, 10 октября Приморский районный суд Одессы вынес решение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд.

РБК-Украина писало, что САП объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

Следствие установило, что Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес имущественное положение на общую сумму 32, 5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18, 81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у Труханова есть дети.

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова. В бюро напомнили, что Одесский городской голова обвинялся в завладении 185 млн гривен городского бюджета.