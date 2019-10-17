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Дело мэра Одессы передали в Высший антикоррупционный суд

Новости » Политика    17.10.2019 - 19:24
Дело мэра Одессы передали в Высший антикоррупционный суд
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Дело касается заведомо ложных сведений в декларации Труханова

Высший антикоррупционный суд Украины будет рассматривать дело о внесении мэром Одессы Геннадием Трухановым заведомо ложных ведомостей в декларации за 2015 и 2016 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

"10 октября Приморский районный суд Одессы вынес определение и передал дело по обвинению Геннадия Труханова в Высший антикоррупционный суд. В этом деле речь идет о преступлении, предусмотренном статьей 366-1 УК Украины, совершенном должностным лицом органа местного самоуправления, а такие дела подсудны ВАКС", - заявила Ольга Галина, пресс-секретарь Приморского районного суда Одессы, куда изначально поступило обвинительное заключение.

Напомним, 11 марта САП объявила подозрение Труханову по ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

По данным правоохранителей, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32, 5 млн грн, в декларации 2016 года - на 18, 81 млн грн. Все имущество записано на его бывшую жену, с которой у Труханова есть дети.

Сам Труханов после объявления ему подозрения заявил, что все это дело – "метод давления" на него и членов его семьи.

В случае доказательства вины, Труханову грозит заключение от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Кроме того, городской глава может досрочно прекратить свои полномочия из-за решения суда.

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