ВАКС назначил дату рассмотрения "газового дела Дубневичей"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 21 января проведен подготовительное судебное заседания по делу о хищении газа НАК "Нафтогаз-Украина" на сумму в около 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что заседание состоится в 14:00 в зале судебных заседаний №3 ВАКС по адресу проспект победы, 41.

"Среди обвиняемых бывшие руководители обществ и их финансовые директора, которые, по версии следствия, в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, приобретя по льготной цене природный газ в НАК "Нафтогаз-Украина" в виде использования его якобы для производства тепловой энергии для населения, но на самом деле газ использовался для промышленных нужд", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек для рассмотрения дела по существу о хищении около 1,5 млрд гривен.

Отметим, хищение газа было выявлено в двух городах Львовской области - Новый Роздол и Новяворвске, где в 2018 году произошел срыв отопительного сезона на теплоцентралях, которые принадлежали народным депутатам 8-го созыва братьям Богдан и Ярославу Дубневичам. После суд арестовал две львовские ТЭЦ и передал во временное управление ООО "Гарант Энерго М".