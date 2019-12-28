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В ВАКС направлено дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен

Новости » Общество     28.12.2019 - 19:52
В ВАКС направлено дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

В ВАКС направили обвинение для рассмотрения по существу дела о завладении более 300 млн куб. м природного газа "Нафтогаза Украины"

В Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для рассмотрения по существу направлено дело о хищении газа на 1,4 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Сообщается, что прокуроры САП утвердили и направили в ВАКС обвинительный акт для рассмотрения по существу дела о завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" относительно четырех человек, среди которых директор ООО "Энергия - Новояворовск", технический директор ООО "Энергия-Новый Роздол", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы - советник директора ООО "Энергия".

Кроме того, еще одного подозреваемого - директора ООО "Энергия-Новый Роздол" объявили в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во Львове задержали четыре должностных лица по подозрению в завладении более 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 млрд грн.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский ТЭЦ (Львовская обл.) в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

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