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До ВАКС направлено справу про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень

Новини » Суспільство     28.12.2019 - 19:52
До ВАКС направлено справу про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

У ВАКС направили звинувачення для розгляду по суті справи про заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу "Нафтогазу України"

У Вищий антикорупційний суд (ВАКС) для розгляду по суті направлено справу про розкрадання газу на 1,4 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook.

Повідомляється, що прокурори САП затвердили і направили в ВАКС обвинувальний акт для розгляду по суті справи про заволодіння понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" щодо чотирьох осіб, серед яких директор ТОВ "Енергія - Новояворівськ", технічний директор ТОВ "Енергія-Новий Розділ", фінансовий директор двох вищевказаних підприємств, а також організатор схеми - радник директора ТОВ "Енергія".

Крім того, ще одного підозрюваного - директора ТОВ "Енергія-Новий Розділ" оголосили в розшук, а справу щодо нього виділено в окреме провадження.

Нагадаємо, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України у Львові затримали чотири посадові особи за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України" на суму понад 1,4 млрд грн.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської і Новороздільський ТЕЦ (Львівська обл.) Протягом 2013-2015 років уклали ряд угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

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