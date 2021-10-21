ВАКС не мог принять другого решения чем закрыть дело "Роттердам+" учитывая выводы экспертиз, - адвокат
Высший антикоррупционный суд подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам+", учитывая неопровержимые доказательства отсутствия какого-либо вреда от действия этой формулы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката стороны защиты Натальи Дрыгваль.
"Логическим в данном контексте вопрос: почему так случилось, что ни один эксперт в Украине не подтвердил экономическую несостоятельность формулы, неужели это такой масштабный заговор в масштабах страны?" - отметила адвокат на своей странице в Facebook.
Адвокат подчеркнула, что ВАКС принял единственно правильное правовое решение, которое для профессиональной юридической общественности очевидно.
"Считаю, при вышеупомянутых условиях, ответ на вопрос, возможно ли было прийти по результатам рассмотрения жалобы на постановление прокурора о прекращении уголовного производства других выводов, отличных от прошлогодних - становится очевидным.
"В вышеназванных условиях, для юриста-правоведа, ответ на вопрос, могла судья увидеть перспективы судебного разбирательства в таком деле - очевидно НЕТ. Интересы и позицию других, ангажированных лиц, которые могут без зазрения совести утверждать любую чушь, которая звучала в зале судебного заседания - не стоит даже анализировать", - добавила адвокат.
Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.