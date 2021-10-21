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ВАКС не міг прийняти іншого рішення ніж закрити справу "Роттердам+" з огляду на висновки експертиз, - адвокат

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 11:35
ВАКС не міг прийняти іншого рішення ніж закрити справу "Роттердам+" з огляду на висновки експертиз, - адвокат Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+" з огляду на беззаперечні докази відсутності будь-якої шкоди від дії цієї формули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Наталії Дригваль.

"Логічним у даному контексті є запитання: чому так сталося, що жоден експерт в Україні не підтвердив економічну неспроможність формули, невже це така масштабна змова в масштабах країни?" - зазначила адвокат на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат наголосила, що ВАКС прийняв єдино правильне правове рішення, яке для професійної юридичної спільноти є очевидним.

"Вважаю, за вищезазначених умов, відповідь на питання, чи можливо було прийти за результатами розгляду скарги на постанову прокурора про закриття кримінального провадження інших висновків, відмінних від торішніх - стає очевидним.

"За вищезазначених умов, для юриста-правознавця, відповідь на питання, чи могла суддя побачити перспективи судового розгляду у такій справі – вочевидь НІ. Інтереси та позицію інших, заангажованих осіб, які можуть без докорів сумління стверджувати будь-яку нісенітницю, що лунала у залі судового засідання - не варто навіть аналізувати", - додала адвокат.

Раніше повідомлялося, що 20 травня новий прокурор САП в четвертий раз закрив справу "Роттердам+". Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які все підтвердили економічну і юридичну обгрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було виявлено ні збитків від дії формули, ні потерпілих.

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