ВАКС міг порушити принцип безсторонності у справі "Роттердам+": висновок спостерігачів

Дії ВАКС під час розгляду справи "Роттердам+" можуть свідчити про порушення принципів змагальності, рівності сторін і безсторонності суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт моніторингової місії IAC ISHR за підсумками засідання у ВАКС 23 липня.

Що виявили IAC ISHR

Спостерігачі зафіксували, що під час дослідження письмових доказів головуюча суддя у відповідь на заперечення захисту самостійно висловлювала власне розуміння змісту доказів і логіки обвинувачення.

На думку місії, такі дії можуть сприйматися як спроба усунути недоліки позиції прокуратури - тобто фактично взяти на себе роль сторони обвинувачення.



"Будь-які дії суду, які можуть об'єктивно сприйматися як спрямовані на усунення недоліків обвинувальної версії, здатні створювати враження порушення принципів змагальності, рівності сторін та безсторонності суду", - йдеться у висновку.



У місії наголошують: довести провину поза розумним сумнівом зобов'язана прокуратура, а всі сумніви мають тлумачитися на користь обвинувачених.



ЄСПЛ підкреслює, що стаття 6 § 1 Конвенції гарантує кожній стороні право бути поставленою в умови, які не створюють істотного процесуального дисбалансу порівняно з іншою стороною та забезпечують реальну можливість ефективного представлення своєї позиції (UAB Ambercore DC and UAB Arcus Novus v. Lithuania, п. 107).

На засіданні захист заявив про суперечливість позиції обвинувачення.

Зокрема, протокол наради, наданий прокурором, не містив належних ідентифікаційних відомостей, а вартість вугілля обраховувалася за непорівнюваними показниками.

Захист також вказав, що пояснення прокурора на цьому засіданні розходяться з тим, що він казав раніше.

Деталі справи "Роттердам+"

Як відомо, розслідування справи "Роттердам+" триває з березня 2017 року. За цей час прокуратура п'ять разів закривала справу за відсутності складу злочину, але знову поновлювала розслідування.



Так, у жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про закриття справи "Роттердам+". А вже у грудні того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.