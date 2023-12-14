Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи "Роттердам+"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

Колегія суддів Апеляційної палати не зважила на доведеність факту закінчення максимально допустимих законом термінів досудового розслідування.

За словами адвокатів сторони захисту, доводиться констатувати, що у правоохоронній системі знову відсутня правова визначеність. До цього справа закривалася вже двома різними прокурорами САП, різними суддями та колегіями ВАКС, але потім незмінно відкривалася головою САП чи іншими колегіями ВАКС.

Таким чином, підготовче засідання у справі буде продовжено у першій інстанції ВАКС.

Востаннє справу "Роттердам+" було закрито 9 жовтня 2023 року рішенням Вищого антикорупційного суду. Причиною такого рішення стало сплив максимально можливих термінів досудового розслідування.

Загалом розслідування справи "Роттердам+" триває понад 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура та суд вже 4 рази закривали справу та 4 рази поновлювали розслідування.

Невинність підозрюваних осіб у цій справі та відсутність завданих збитків підтверджено десятками експертиз, у тому числі державними.