ВАКС избрал меру пресечения экс-нардепу

Фото: здание ВАКС (РБК-Украина)

Суд назначил Пресману залог в размере 929 тыс. гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал бывшему народному депутату меру пресечения в деле о незаконном получении компенсации за аренду жилья. Ему назначили залог.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд назначил залог в размере 929 тыс. гривен.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детектива и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 929 тыс. грн. Кроме того, на экс-депутата возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным некоторых СМИ речь идет об экс-нардепе Александре Пресмане.

Как сообщалось, 14 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило Пресману о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что несмотря на наличие собственного жилья в столице, нардеп с ноября 2014 года по август 2019 года незаконно получил более 928 тыс. грн компенсации за пользование гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Национальный".

Напомним, на заседании Высшего антикоррупционного суда огласили обвинительный акт экс-нардепу Александру Онищенко в "газовом деле".

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд поручил обеспечить экс-нардепа Онищенко бесплатным адвокатом.

Автор: Анастасия Рокитна