ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу

Фото: будівля ВАКС (РБК-Україна)

Суд призначив Пресману заставу в розмірі 929 тис. гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав колишньому народному депутату запобіжний захід у справі про незаконне отримання компенсації за оренду житла. Йому призначили заставу.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд призначив заставу в розмірі 929 тис. гривень.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурора і детектива і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 929 тис. грн. Крім того, на екс-депутата покладено ряд процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні.

За даними деяких ЗМІ мова йде про екс-нардепа Олександра Пресмана.

Як повідомлялося, 14 травня Національне антикорупційне бюро України повідомило Пресману про підозру за ч. ст 2. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що незважаючи на наявність власного житла в столиці, нардеп з листопада 2014 року по серпень 2019 року незаконно отримав понад 928 тис. грн компенсації за користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Національний".

Нагадаємо, на засіданні Вищої антикорупційного суду оголосили обвинувальний акт екс-нардепу Олександру Онищенко у "газовій справі".

Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд доручив забезпечити екс-нардепа Онищенко безкоштовним адвокатом.

Автор: Анастасия Рокитна