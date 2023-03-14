ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віцепрем'єра Клюєва

"13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

САП зазначає, що мова йде про справу щодо заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн гривень, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки. Клюєву оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування щодо колишнього чиновника, який з 2014 року переховується на території Росії, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича, зокрема і Андрія Клюєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.