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ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віцепрем'єра Клюєва

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Київ, Вівторок 14 березня 2023 13:07
ВАКС дозволив спецрозслідування щодо колишнього віцепрем'єра Клюєва Фото: колишній перший віцепрем'єр-міністр України Андрій Клюєв (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на проведення спецрозслідування щодо колишнього першого віцепрем'єр-міністра України. Мова йде про міністра часів Віктора Януковича - Андрія Клюєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

"13 березня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього першого віцепрем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

САП зазначає, що мова йде про справу щодо заволодіння державними коштами на загальну суму понад 195 млн гривень, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проєктів у реальному секторі економіки. Клюєву оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Рішення ВАКС дасть змогу завершити досудове розслідування щодо колишнього чиновника, який з 2014 року переховується на території Росії, та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича, зокрема і Андрія Клюєва.

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САП НАБУ Клюєв
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