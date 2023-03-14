ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бывшего вице-премьера Клюева

Новина українською →
Киев, Вторник 14 марта 2023 13:07
ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бывшего вице-премьера Клюева Фото: бывший первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение спецрасследования в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины. Речь идет о министре времен Виктора Януковичу - Андрее Клюеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"13 марта 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

САП отмечает, что речь идет о деле завладения государственными средствами на общую сумму более 195 млн гривен, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Клюеву объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК.

Решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении бывшего чиновника, с 2014 года скрывающегося на территории России, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича, в том числе и Андрея Клюева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
САП НАБУ Клюев
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины