ВАКС разрешил спецрасследование в отношении бывшего вице-премьера Клюева

Высший антикоррупционный суд дал разрешение на проведение спецрасследования в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины. Речь идет о министре времен Виктора Януковичу - Андрее Клюеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

"13 марта 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины", - говорится в сообщении.

САП отмечает, что речь идет о деле завладения государственными средствами на общую сумму более 195 млн гривен, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Клюеву объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК.

Решение ВАКС позволит завершить досудебное расследование в отношении бывшего чиновника, с 2014 года скрывающегося на территории России, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича, в том числе и Андрея Клюева.

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