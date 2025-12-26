ВАКС не дозволив онлайн-участь Міндічу та Цукерману в судовому засіданні, - адвокат

За його словами, під час розгляду Вищим антикорупційним судом клопотання НАБУ про продовження строку досудового розслідування у справі про корупцію в "Енергоатомі" надійшло звернення від захисту щодо бажання Тимура Міндіча та Олександра Цукермана приймати участь у судовому засіданні й надати пояснень щодо своєї невинуватості.

Детектив виступив проти і слідчий суддя Ігор Строгий відхилив клопотання захисту.

Як пояснив адвокат, згідно з ст. 6 Європейської Конвенції з прав людини та ст. 63 Конституції України будь-яка особа, якій висунуто звинувачення, має право на захист, на доступ до правосуддя. Одна з форм реалізації цього права - постати перед судом і дати свідчення. Існує два законні способи участі особи в судовому засіданні - або вона особисто прийшла, або бере участь у відеоконференції.

Як продовжив Готін, в Україні на підставі Положення про порядок функціонування Єдиної судової інформаційно- телекомунікаційної системи запроваджено дію підсистем "Електронний суд" та відеоконференцзв'язку.

"Людина реєструється в цій системі, здійснюється її повна ідентифікація і через цю систему відбувається участь у суді. Зокрема, вона отримує можливість подання документів до суду онлайн, отримувати судові рішення у своєму електронному кабінеті, брати участь у судових засіданнях дистанційно шляхом відеоконференції, оплачувати судовий збір тощо", - каже він.

За словами представника захисту, не лише адвокати Міндіча і Цукермана, але й адвокати інших учасників просили суддю допустити цих осіб до участі в судовому засіданні, щоб вони могли реалізувати своє конституційне право предстати перед судом і захищатися від звинувачення, на що один з детективів заявив, що вони проти, суд, в свою чергу, пристав на сторону НАБУ.

Він нагадав, що є непоодинокими приклади, коли Верховний Суд допускає до відеоконференції навіть людей, які перебувають в розшуку. І це - абсолютно законно, бо якщо особа з'являється, розшук припиняється і вона не може бути недопущена до суду. І для ВАКС практика допуску учасників, які перебувають закордоном, до участі в засіданнях в режимі конференції - типова, причому нерідко ці особи допускаються в відео навіть через мобільні телефони і побутові месенджери.

"А тут Тимур Міндіч і Олександр Цукерман пройшли офіційну авторизацію в спеціалізованому сервісі "Електронний Суд", просять допустити їх до судового засідання, детектив проти, суд проти, незрозуміло чому така позиція", - наголосив він.

Олександр Готін також заявив, що чи не вперше у своїй практиці стикається з ситуацією, коли детективи просять продовжити строк розслідування одразу з двох до 12 місяців.

"Закон визначає процедуру розслідування наступним чином: спочатку дається два місяці. Потім, якщо не вистачає, детектив йде до прокурора і останній продовжує слідство ще на місяць. Далі, якщо цього замало, йдуть до слідчого судді і строк продовжується від 4 до 6 місяців. І лише якщо справа виняткової складності строк може бути продовжено в діапазоні від 6 до 12 місяців", - пояснює він.

Тобто, як обгрунтовує адвокат, закон спеціально передбачає ступінчасту процедуру, щоб слідство не зловживало правами, слідчий суддя періодично перевіряє перебіг і результати розслідування - чи є прогрес, чи робиться щось, а коли з двох одразу просять продовжити до 12 місяців, то це може означати, що в медіа заявили про викриття резонансного злочину, про вручення підозр фігурантам, про обрання жорстких запобіжних заходів підозрюваним, а в дійсності доказів недостатньо.

"Таке часто буває, коли в погоні за медійним ефектом анонсуються гучні викриття, суспільні очікування завищуються, а в фіналі орган розслідування стикається з зворотним ефектом своєї медіактивності – він не може дати обіцяних суспільству результатів, бо одвічно їх не могло бути. Вихід з цієї ситуації – якомога подалі відтягнути момент звітування про невтішні підсумки розслідування. Що зараз можна спостерігати? НАБУ в ЗМІ заявило, що розкрило злочинну організацію, при цьому, на наступні десять місяців детективи виходять з-під судового контролю і далі продовжують транслювати суспільству лише ту інформацію, яка їм зручна, підігріваючи інформаційну складову кримінального провадження. Тільки, як показує життя, вона не завжди відповідає дійсності", - наголосив він.

І якщо, за словами адвоката, слідчий суддя ВАКС впродовж наступних 10 місяців не бути здійснювати судового контролю за розслідуванням і не буде перевіряти що дійсно робиться, а чого важливого не робиться, - громада буде позбавлена можливості знати де правда, а де лукавство.

"Поетапне продовження строків - уніфікована з європейськими стандартами процедура відправлення правосуддя. А вони намагаються його уникнути", - резюмував він.