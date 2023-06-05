ВАКС дозволив оголосити депутата Київської міськради у міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціальної антикорупційної прокуратури щодо оголошення у розшук депутата Київської міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на САП у Telegram.
Як зазначають у прокуратурі, депутата, якого оголосили у міжнародний розшук, звинувачують у отриманні 1,39 мільйона гривень неправомірної вигоди.
Суд при ухваленні рішення врахував системні неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перетин кордону зазначеною особою. Клопотання задовольнили у повному обсязі.
При цьому 12 червня ВАКС розгляне клопотання про обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про заставу у розмірі 9 млн 886 тисяч гривень.
У САП не уточнюють, якого саме депутата оголосили у розшук.
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Нагадаємо, останні кілька місяців в Україні викривають корупцію серед чиновників і не лише. Так, на хабарі спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва. Його вже позбавили посади.
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