ВАКС разрешил объявить депутата Киевского горсовета в международный розыск
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры об объявлении в розыск депутата Киевского городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.
Как отмечают в прокуратуре, депутата, которого объявили в международный розыск, обвиняют в получении 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды.
Суд при принятии решения учел системные неявки обвиняемого на судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пересечении границы указанным лицом. Ходатайство удовлетворили в полном объеме.
При этом 12 июня ВАКС рассмотрит ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о залоге в размере 9 млн 886 тысяч гривен.
В САП не уточняют, какого именно депутата объявили в розыск.
Коррупционные скандалы в Украине
Напомним, последние несколько месяцев в Украине разоблачают коррупцию среди чиновников и не только. Так, на взятке поймали главу Верховного суда Всеволода Князева. Его уже лишили должности.
Также СБУ разоблачила схему присвоения средств госкомпании "Укртатнафта", которую организовал бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Михаил Киперман.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.