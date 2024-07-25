ВАКС дозволив націоналізувати завод, який належав члену "Єдиної Росії"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства юстиції України.

Зазначається, що компанія "Невская Косметика" є російським виробником косметичної продукції, зокрема, таких брендів як "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma". Власником заводу з 2006-го є олігарх та член партії "Єдина Росія" Володимир Плесовських.

Як пише "Центр протидії корупції", після початку повномасштабного вторгнення завод було арештовано й віддано в управління українським бізнесменам з групи Afina. Останні ж вважають, що націоналізація може зупинити виробництво на пів року.

"Більшість конфіскованих активів, що належали росіянам чи її пособникам, потім мають продати на відкритих аукціонах. Раніше за такою процедурою приватизували бориспільський завод "ПентаПак", який належав російсько-грецькому олігарху Івану Саввіді", - поясняє Telegram-канал.