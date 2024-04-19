ВАКС дозволив конфіскувати активи компанії, яка виробляє російські "Кинджали"

"Вищий антикорупційний суд 18 квітня 2024 року ухвалив рішення про часткове задоволення позову Міністерства юстиції України до Акціонерного товариства "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", - сказано у повідомленні.

Що відомо про компанію

Як пояснили у Мін'юсті, акціонерне товариство "Науково-виробнича корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" (АТ "НВК "КБМ") є підприємством у Російській Федерації. Воно займається розробкою та виготовленням військової технікою. Зокрема, мова і про високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Публічна інформація свідчить про те, що дана компанія також відповідальна за розробку ракет "Кинджал", які росіяни використовують для ударів по Україні. Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М і Мі-28НМ.

Застосування Росією "Кинджалів"

Нагадаємо, Росія досить часто використовує як дрони, так і ракети "Кинджал". Дану ракету важко збивати через її траєкторію руху. Однак у травні 2023 року сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Востаннє "Кинджалами" Росія атакувала Україну 11 квітня 2024 року. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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