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ВАКС разрешил конфисковать активы компании, производящей российские "Кинжалы"

Иллюстративное фото: ВАКС разрешил конфисковать активы компании, производящей российские "Кинжалы" (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Минюста о взыскании активов в доход государства акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Высший антикоррупционный суд 18 апреля 2024 принял решение о частичном удовлетворении иска Министерства юстиции Украины к Акционерному обществу "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях", - говорится в сообщении.

Что известно о компании

Как пояснили в Минюсте, акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") является предприятием в Российской Федерации. Оно занимается разработкой и изготовлением военной техники. В частности, речь идет и о высокоточных тактических ракетных комплексах, оперативно-тактических ракетных комплексах, зенитно-ракетных комплексах, противотанковых ракетных комплексах по заказу Министерства обороны.

Публичная информация свидетельствует о том, что данная компания также ответственна за разработку ракет Кинжал, которые россияне используют для ударов по Украине. Также компания занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Применение Россией "Кинжалов"

Напомним, Россия довольно часто использует как дроны, так и ракеты "Кинжал". Данную ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения. Однако в мае 2023 года силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

В последний раз "Кинжалами" Россия атаковала Украину 11 апреля 2024 года. Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

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