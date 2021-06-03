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ВАКС в четвертый раз подтвердил полномочия прокурора, закрывшего дело "Роттердам+"

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд Украины в 4-й раз подтвердил законность и обоснованность действия прокурора САП Виталия Пономаренко, который будучи руководителем группы прокуроров трижды закрывал дело "Роттердам+".

Соответствующее решение судья Оксана Олейник приняла 3 июня.

"Заявление старшего детектива НАБУ Романюка об отводе прокурора САП Пономаренко от участия в уголовном производстве ("Роттердам+", - ред.) оставить без удовлетворения», - говорится в резолютивной части решения, обнародованной бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком.

Решение судьи Олейник обжалованию не подлежит.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

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