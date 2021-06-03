ВАКС вчетверте підтвердив повноваження прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

"Заяву старшого детектива НАБУ Романюка про відвід прокурора САП Пономаренка від участі у кримінальному провадженні ("Роттердам+», - ред.) залишити без задоволення", - йдеться в резолютивній частині рішення, оприлюдненій колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком.

Рішення судді Олійник оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 20 травня САП вже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні й березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.