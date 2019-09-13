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ВАКС заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 18:55
ВАКС заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору
Фото: затримання Андрія Максименка (7kanal.com.ua)

Андрія Максименка заарештували з можливістю вийти під заставу

Вищий антикорупційний суд України заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору Андрія Максименка. Про це йдеться в повідомленні НАБУ Facebook.

Повідомляється, що суд обрав Максименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Також йому призначили альтернативу 1 927 000 гривень застави.

ВАКС заарештував затриманого на хабарі начальника Миколаївського автодору

Нагадаємо, цього тижня НАБУ затримало начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на отриманні 300 тис. гривень і 90 тис. доларів хабара. За даними слідства, в серпні 2019 він вимагав та отримав 300 тис. гривень за сприяння у перерахуванні приватній компанії майже 4,6 млн гривень в якості оплати за виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Менше чим через місяць він знову вимагав відкат з коштів, сплачених автодором приватної компанії - на цей раз в сумі 90 тис. доларів. На отриманні останньої суми Максименко і затримали на Французькому бульварі в Одесі. Дії затриманого кваліфікували як вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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