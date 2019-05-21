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Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию


Лидер партии "Голос" утверждает, что олигархов среди ее спонсоров нет

Украинский певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук утверждает, что его партию финансируют бизнесмены, которым далеко до олигархов, и он сам. Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Певец подчеркнул, что его партия не собирается брать ни копейки у олигархов.

"У нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что избирательная кампания не обязательно должна стоить очень много, и отметил, что вкладывает в партию и свои деньги.

"Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше, чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - заявил Вакарчук.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.
 

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