Вакарчук рассказал, кто финансирует его партию

Украинский певец, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук утверждает, что его партию финансируют бизнесмены, которым далеко до олигархов, и он сам. Об этом Вакарчук заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Певец подчеркнул, что его партия не собирается брать ни копейки у олигархов.

"У нас есть десятки достаточно состоятельных людей, которым очень далеко до олигархов, которые честно зарабатывают свой кусок хлеба и имеют какой-то бизнес, которые готовы нас поддерживать и поддерживают в данный момент", - заявил Вакарчук.

Он добавил, что избирательная кампания не обязательно должна стоить очень много, и отметил, что вкладывает в партию и свои деньги.

"Вы знаете, если делать по-честному и эффективно свою предвыборную кампанию, то она будет стоить в разы меньше, чем ее рисуют сегодня политтехнологи всем этим надутым денежным мешкам", - заявил Вакарчук.

Напомним, 16 мая лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук представил партию "Голос", с которой он пойдет на парламентские выборы в октябре 2019 года.

