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Вакарчук розповів, хто фінансує його партію


Лідер партії "Голос" стверджує, що олігархів серед її спонсорів немає

Український співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук стверджує, що його партію фінансують бізнесмени, яким далеко до олігархів, і він сам. Про це Вакарчук заявив у ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Співак наголосив, що його партія не збирається брати ані копійки в олігархів.

"У нас є десятки досить заможних людей, яким дуже далеко до олігархів, які чесно заробляють свій шматок хліба і мають якийсь бізнес, які готові нас підтримувати і підтримують в даний момент", - заявив Вакарчук.

Він додав, що виборча кампанія не обов'язково повинна коштувати занадто багато, та зазначив, що вкладає в партію і свої гроші.

"Якщо робити по-чесному і ефективно свою передвиборчу кампанію, то вона буде коштувати в рази менше, ніж її малюють сьогодні політтехнологи всім цим надутим грошовим мішкам", - заявив Вакарчук.

Нагадаємо, 16 травня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року.

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