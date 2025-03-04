Вакансії з бронюванням від мобілізації. Кого шукають роботодавці та які зарплати пропонують

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Де найбільше пропонують роботи з бронюванням

Під час повномасштабної війни український ринок праці стикнувся з кадровою кризою через міграцію населення та мобілізацію чоловіків до лав Сил оборони. Щоб зберегти виробничі потужності підприємств критичної інфраструктури та компаній, важливих для функціонування економіки, уряд запровадив бронювання від призову.

За даними порталів пошуку роботи Work.ua та robota.ua, найбільше вакансій з бронюванням від мобілізації наразі пропонують у виробничій галузі.

Роботодавці шукають інженерів-механіків, інженерів-електриків, представників робітничих спеціальностей (газозварювальників, слюсарів, машиністів, токарів тощо).

Також багато вакансій у будівельній сфері: арматурники, мулярі, дорожні робітники, машиністи кранів, виконроби.

Затребувані водії, комплектувальники, вантажники. Відстрочку від призову для працівників пропонують поштові оператори, АЗК та торгівельні мережі.

Вакансії та зарплати

Кадрові портали України розміщують вакансії з бронюванням у спеціальних розділах та маркують їх спеціальною позначкою.

На Work.ua з 6690 пропозицій роботи з позначкою "бронювання" понад 2 тисячі - вакансії з категорії "Робочі спеціальності, виробництво". Середня зарплата у цій галузі – 24 тис. грн.

До прикладу, підприємство з виготовлення газових лічильників шукає комплектувальника на виробництво. Розглядають кандидатів із професійно технічною освітою та знанням електроніки. В обов'язки входитиме збирання та калібрування побутових лічильників газу, проведення підготовчих робіт до повірки лічильників, які були в експлуатації. Пропонована зарплата – від 25 до 40 тис. грн.

Скриншот work.ua

Промислове підприємство у Дніпрі шукає різальника труб та заготовок. Пропонують зарплату 15-23 тис. грн, часткове медичне страхування та компенсацію витрат в їдальні, безкоштовний транспорт.

Скриншот robota.ua

Можливість бронювання від мобілізації вказують для оператора-касира АЗК. У вакансії зазначено, що підприємство визнано критично важливим, тому надає відстрочку для працівників. До обов'язків входитиме консультування клієнтів, продаж пального, товарів кафе та магазину, розрахунок клієнтів на касі. Бажаний попередній досвід роботи, обов'язкова наявність військово-облікового документу. Зарплата – 21 тис. грн.

Скриншот work.ua

Мережа аптек шукає завідувача, фармацевта в аптеку в Одесі. Працівникам надають бронювання. Серед вимог фармацевтична, медична освіта, також розглядають з освітою у напрямку хімії, біології, готові взяти студента. Зарплата від 20 тис. грн плюс бонуси.

Скриншот robota.ua

За вакансією кур'єра на пікап поштової компанії у Києві вказують можливість оформлення бронювання від мобілізації. Вимоги до кандидата: наявність посвідчення водія категорії В, безаварійний стаж водіння автомобілем та відповідний досвід роботи від 3 років, гарне знання міста та місць паркування. Зарплата – 23-25 тис. грн.

Скриншот robota.ua

Мережа супермаркетів шукає обвалювальника м'яса у магазин у Луцьку. В обов'язки входитиме обробка м'яса та напівфабрикатів. За вакансією вказана опція бронювання співробітників. Пропонують стабільну зарплату, тренінги та навчання, знижки на продукцію власного виробництва.

Скриншот work.ua

Які підприємства можуть бронювати працівників

Під час проведення загальної мобілізації в Україні низка підприємств можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників від призову.

Бронь передбачається для співробітників підприємств, компаній, установ чи організацій, які забезпечують потреби ЗСУ, є критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення та функціонування економіки.

Для отримання статусу "критичного" підприємства проходять перевірку на відповідність переліку критеріїв.

Зокрема, середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника не може бути меншою за 20 тис. грн; у підприємства не має бути боргів зі сплати податків та ЄСВ. Також може оцінюватись рівень сплати податків підприємством за рік, валютні надходження, стратегічне значення для економіки та безпеки держави, важливість для окремої галузі економіки чи територіальної громади.

Оформлення бронювання працівників відбувається на порталі "Дія".

Більше про надання відстрочки від призову та нововведення у процедурі бронювання йдеться в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані порталів пошуку роботи Work.ua та robota.ua, постанова Кабінету міністрів України №76 від 27 січня 2023 зі змінами.