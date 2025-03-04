Вакансии с бронью от мобилизации. Кого ищут работодатели и какие зарплаты предлагают

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Где больше всего работы с бронированием

Во время полномасштабной войны украинский рынок труда столкнулся с кадровым кризисом из-за миграции населения и мобилизации мужчин в ряды Сил обороны. Чтобы сохранить производственные мощности предприятий критической инфраструктуры и компаний, важных для функционирования экономики, правительство ввело бронирование от призыва.

По данным порталов поиска работы Work.ua и robota.ua, больше всего вакансий с бронированием от мобилизации предлагают в сфере производства.

Работодатели ищут инженеров-механиков, инженеров-электриков, представителей рабочих специальностей (газосварщиков, слесарей, машинистов, токарей и т.п.).

Также много вакансий в строительной сфере: арматурщики, каменщики, дорожные рабочие, машинисты кранов, прорабы.

Затребованы водители, комплектовщики, грузчики. Отсрочку от призыва работникам предлагают почтовые операторы, АЗК и торговые сети.

Вакансии и зарплаты

Кадровые порталы Украины размещают вакансии с бронированием в специальных разделах и маркируют их специальной отметкой.

На Work.ua из 6690 предложений работы с отметкой "бронирование" более 2 тысяч - вакансии из категории "Рабочие специальности, производство". Средняя зарплата в этой отрасли – 24 тыс. грн.

К примеру, предприятие по изготовлению газовых счетчиков ищет комплектовщика на производство.

Рассматривают кандидатов с профессионально-техническим образованием и знанием электроники. В обязанности будет входить сбор и калибровка бытовых счетчиков газа, проведение подготовительных работ к поверке счетчиков. Предлагаемая зарплата – от 25 до 40 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Промышленное предприятие в Днепре ищет резчика труб и заготовок. Предлагают зарплату 15-23 тыс. грн, частичное медицинское страхование и компенсацию расходов в столовой, бесплатный транспорт.

Скриншот robota.ua

Возможность бронирования от мобилизации указывают для оператора-кассира АЗК. В вакансии отмечено, что предприятие признано критически важным, поэтому предоставляет отсрочку для работников. В обязанности будет входить консультирование клиентов, продажа горючего, товаров кафе и магазина, расчет клиентов на кассе. Желателен опыт работы, обязательно наличие воинско-учетного документа. Зарплата – 21 тыс. грн.

Скриншот work.ua

Сеть аптек ищет заведующего, фармацевта в аптеку в Одессе. Работникам предоставляют бронирование. Среди требований фармацевтическое, медицинское образование, также рассматривают с образованием в направлении химии, биологии, готовы взять студента. Зарплата от 20 тыс. грн плюс бонусы.

Скриншот robota.ua

По вакансии курьера на пикап почтовой компании в Киеве указывают возможность оформления бронирования от мобилизации. Требования к кандидату: наличие водительского удостоверения категории В, безаварийный стаж вождения автомобилем и соответствующий опыт работы от 3 лет, хорошее знание города и мест парковки. Зарплата – 23-25 ​​тыс. грн.

Скриншот robota.ua

Сеть супермаркетов ищет обвальщика мяса в магазин в Луцке. В обязанности будет входить обработка мяса и полуфабрикатов. По вакансии указана опция бронирования сотрудников. Предлагают стабильную зарплату, тренинги и обучение, скидки на продукцию собственного производства.

Скриншот work.ua

Какие предприятия могут бронировать работников

Во время проведения всеобщей мобилизации в Украине ряд предприятий могут бронировать своих военнообязанных работников от призыва.

Бронь предусматривается для сотрудников предприятий, компаний, учреждений или организаций, которые обеспечивают потребности ВСУ, критически важны для обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования экономики.

Для получения статуса "критического" предприятия проходят проверку на соответствие перечню критериев.

В частности, средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника не может быть менее 20 тыс. грн; у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов и ЕСВ. Также может оцениваться уровень уплаты налогов предприятием за год, валютные поступления, стратегическое значение для экономики и безопасности государства, важность для отдельной отрасли экономики или территориальной громады.

Оформление бронирования работников производится на портале "Дия".

Больше о предоставлении отсрочки от призыва и нововведениях в процедуре бронирования можно прочесть отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: данные порталов поиска работы Work.ua и robota.ua, постановление Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 с изменениями.