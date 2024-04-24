Вакансій стає більше. Ким можуть працювати українські біженці за кордоном

Вакансій у Європі стає більше

У Європі починається виробничий сезон, а також у розпалі сезонні польові роботи. Тому в цей час вакансій стає більше, звертають увагу в EWL.

Робота для українців, де знання мови і навички не вимагаються, також є. Це переважно вакансії у Східній Європі. У країнах Західної Європи – наприклад, у Німеччині, Нідерландах, часто потрібні знання мови на рівні B2, C1.

"Часто українці, у тому числі висококваліфіковані, йдуть працювати на просту фізичну роботу, щоб мати дохід та вивчати мову. Після опанування місцевої мови вони можуть претендувати на роботу за фахом чи обіймати менеджерські посади. Мова – це базова потреба для тих, хто хоче працювати за кордоном згідно своїх професійних компетенцій", – пояснює Маргарита Нестеренко.

Фото: Співбесіда на роботу (unsplash.com)

Які вакансії та зарплату пропонують біженцям

Литва

У Литві пропонують вакансії переважно у великих містах або поруч з великими містами з добре розвиненою інфраструктурою. Часто – з безкоштовним житлом від роботодавців і на деяких підприємствах – із безкоштовним харчуванням.

Вакансії без знання чи з мінімальним знанням мови у Литві:

працівники на заводи з виробництва м’ясної продукції. Зарплата - 1100- 1200 євро "чистими".

кухарі з досвідом роботи від 1 року у сфері харчування. Зарплата 1000-1300 євро на місяць. Працівників забезпечують безкоштовним харчуванням упродовж робочого дня.

працівник на виробництві морозива. Зарплата – 1000 євро "чистими", проживання безкоштовне. Досвід та знання мов не є обов’язковим.

Фото: Виробництво м'ясної продукції (gettyimages.com)

Чехія

У Чехії для українців також є вакансії без знання мови і досвіду.

"З початком сезону польових робіт з’явилися вакансії на вирощуванні і переробці овочів (помідори, огірки). Це робота у теплицях або паралельно на заводі, де вже зібрані овочі обробляють і пакують. Зарплата – до 1500 євро "чистими". Роботодавець забезпечує безкоштовне житло", – розповідають в EWL.

Також значно зросла кількість вакансій у традиційних для Чехії галузях:

робота на автомобільних підприємствах (виробництво кабелів, тощо), зарплата – 1000-1200 євро "чистими". Передбачене безкоштовне житло для працівників.

робота на складах великих логістичних компаній (наприкад, Амазон). Зарплата – 1000-2000 євро на руки. Роботодавці надають безкоштовне житло, а також безкоштовне харчування.

"При виборі вакансій у Чехії слід зважати на те, що єдиний спосіб працевлаштуватися – це наявність статусу тимчасової охорони саме в Чехії. Важливо, щоб не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні",– розповідає Маргарита Нестеренко.

Нідерланди

У Нідерландах також починаються сезонні роботи. Актуальні вакансії без знання мови і досвіду – це, наприклад, збір салату на полях. Зарплата – від 2000 євро після відрахувань.

Фото: Сезонні роботи у сільському господарстві (gettyimages.com)

Польща

У Польщі з середини квітня починаються сезонні роботи як на полях, так і на виробництві. В сільському господарстві в першу чергу шукають працівників для збору полуниці.

У виробництві є вакансії на заводи з виробництва м’ясної продукції, у машинобудівній галузі. Також потрібні працівники на логістичні склади для комплектування замовлень. Зарплата - 4-5 тисяч злотих на руки в місяць (39-49 тис. грн).