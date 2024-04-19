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Робота в Латвії: ким найчастіше влаштовуються українці

Латвія, Рига, П'ятниця 19 квітня 2024 13:01
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Робота в Латвії: ким найчастіше влаштовуються українці Фото: Робота на підприємстві (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Латвії зростає кількість працевлаштованих українців. За даними Головного управління статистики, на початку року у країні працювали 8700 громадян України.

Ким найчастіше влаштовуються українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на lasi.lv.

На початок 2024 року в Латвії було зареєстровано 8700 громадян України, які працюють. Це приблизно на 1000 більше, ніж торік.

Серед секторів, де найчастіше працюють українці у Латвії, такі:

  • промисловість – 22,8%;
  • готелі та громадське харчування – 13,3%;
  • торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів – 13%;
  • фінансові, страхові, наукові, адміністративні послуги та операції з нерухомістю – 11,1%;
  • будівництво – 9%.

Водночас значна частка українців (38,7%) працюють на низькокваліфікованій роботі – прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, вантажники.

При цьому чимало людей мають роботу, яка потребує кваліфікації. Наприклад:

  • кваліфіковані робітники та майстри –16,1%;
  • працівники сфери послуг і торгівлі – 14,8%;
  • старші спеціалісти – 12,7%;
  • керівники – 0,9%.

Також у Латвії розповіли, скільки біженців навчаються у країні. 1 січня 2024 року в навчальних закладах було зареєстровано 4 тисячі громадян України, які мають статус тимчасового захисту.

У січні муніципалітетах Латвії були зареєстровані понад 32 тисяч громадян України.

Нагадаємо, ми писали, скільки жителів Латвії хочуть, щоб українці залишилися після війни.

Також ми розповідали, із якими проблемами українці стикаються у країнах Балтії. Третина біженців у Латвії має проблеми із працевлаштуванням.

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