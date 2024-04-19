Робота в Латвії: ким найчастіше влаштовуються українці

У Латвії зростає кількість працевлаштованих українців. За даними Головного управління статистики, на початку року у країні працювали 8700 громадян України.

Ким найчастіше влаштовуються українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на lasi.lv .

На початок 2024 року в Латвії було зареєстровано 8700 громадян України, які працюють. Це приблизно на 1000 більше, ніж торік.

Серед секторів, де найчастіше працюють українці у Латвії, такі:

промисловість – 22,8%;

готелі та громадське харчування – 13,3%;

торгівля, ремонт автомобілів та мотоциклів – 13%;

фінансові, страхові, наукові, адміністративні послуги та операції з нерухомістю – 11,1%;

будівництво – 9%.

Водночас значна частка українців (38,7%) працюють на низькокваліфікованій роботі – прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, вантажники.

При цьому чимало людей мають роботу, яка потребує кваліфікації. Наприклад:

кваліфіковані робітники та майстри –16,1%;

працівники сфери послуг і торгівлі – 14,8%;

старші спеціалісти – 12,7%;

керівники – 0,9%.

Також у Латвії розповіли, скільки біженців навчаються у країні. 1 січня 2024 року в навчальних закладах було зареєстровано 4 тисячі громадян України, які мають статус тимчасового захисту.

У січні муніципалітетах Латвії були зареєстровані понад 32 тисяч громадян України.