Вакансии для контрактников, реклама и "воинский учет": как РФ проводит скрытую мобилизацию

Российские власти на фоне неудач в Украине проводят скрытую мобилизацию. Военкоматы рассылают мужчинам повестки для "воинского учета", предлагают вакансии для контрактников и рекламируют так называемую "спецоперацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как сообщили изданию трое собеседников, они получили повестки в военкомат якобы для постановки на "воинский учет" и "подтверждения места жительства и прописки". Мужчины порвали и выбросили эти извещения.

Кроме того, военкоматы активно рассылают рекламные материалы с призывом идти на контрактную службу. Мужчинам предлагают вступить в российскую армию на срок от трех месяцев. Им обещают зарплату от 130 тысяч рублей (около 60 тысяч гривен). Причем в проспектах "единичка" дописана ручкой.

Еще одни собеседники издания заявили, что в начале апреля их пригласили в военкоматы и там "мобилизовали". Мужчины сказали, что им пообещали работу по контракту в тыловых частях. Однако на следующий день их самолетом отправили в Ростов-на-Дону, а затем на фронт в Луганскую область.

"С каждым днем российская армия все активнее рекрутирует контрактников, а "рекламная кампания" краткосрочной службы - частью которой могут быть и повестки - становится все более навязчивой", - резюмирует издание.