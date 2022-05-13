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Вакансії для контрактників, реклама і "військовий облік": як РФ проводить приховану мобілізацію

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Москва, П'ятниця 13 травня 2022 19:32
Вакансії для контрактників, реклама і "військовий облік": як РФ проводить приховану мобілізацію Фото: у Росії проходить прихована мобілізація (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська влада на тлі невдач в Україні проводить приховану мобілізацію. Військкомати розсилають чоловікам повістки для "військового обліку", пропонують вакансії для контрактників і рекламують так звану "спецоперацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомили виданню троє співрозмовників, вони отримали повістки до військкомату нібито для постановки на "військовий облік" і "підтвердження місця проживання і прописки". Чоловіки порвали і викинули ці повідомлення.

Крім того, військкомати активно розсилають рекламні матеріали із закликом йти на контрактну службу. Чоловікам пропонують вступити в російську армію на термін від трьох місяців. Їм обіцяють зарплату від 130 тисяч рублів (близько 60 тисяч гривень). Причому в проспектах "одиничка" дописана ручкою.

Ще одні співрозмовники видання заявили, що на початку квітня їх запросили до військкоматів і там "мобілізували". Чоловіки сказали, що їм пообіцяли роботу за контрактом в тилових частинах. Однак на наступний день їх літаком відправили в Ростов-на-Дону, а потім на фронт в Луганську область.

"З кожним днем російська армія все активніше рекрутує контрактників, а "рекламна кампанія" короткострокової служби - частиною якої можуть бути і повістки - стає все більш нав'язливою", - резюмує видання.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України допустили, що на 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію в Росії.

Відзначимо, у Росії неодноразово спростовували інформацію про проведення загальної мобілізації через війну в Україні. Один з останніх про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

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