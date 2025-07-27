Вагомий удар: німецький автопром втратить мільярди через тарифи Трампа

Три провідні автовиробники у Німеччині опинилися під загрозою фінансових втрат. При цьому галузь загалом вже страждає від млявого попиту на європейські автомобілі, та через високу конкуренцію з китайським автопромом - європейські ринки буквально наводнили дешеві китайські електрокари.

Автопром у Європі став одним з найбільш постраждалих від торгівельної війни, яку розпочав президент США Дональд Трамп. Аналітики з компанії Visible Alpha спробували порахувати збитки для автопрому Німеччини від дій США:

Доходи Mercedes-Benz можуть впасти з 9,4 мільярда євро у 2024 році до 3 мільярдів євро за підсумками 2025 року;

Доходи Volkswagen впадуть до 3,3 мільярда євро з 7,1 мільярда;

Доходи BMW - з 4,8 мільярда євро до 4,4 мільярда.

Зазначається, що ситуація може стати ще гіршою, оскільки самі компанії вже знижують власні прогнози прибутків, як, наприклад, зробив Volkswagen - з діапазону у 2-5 млрд євро він знизив прогноз до 1-3 млрд євро.

"Вищі тарифи означатимуть зростання витрат на експорт до США, закупівлю деталей, а також коригування ланцюга постачань, що чинитиме тиск на грошові потоки", - нагадало видання.

При цьому Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW вже перебувають під тарифним тиском: вони сплачують тариф у 27,5% за постачання своїх автомобілів до США з Німеччини та Мексики.

Не все так погано

З іншого боку, європейські автовиробники мають великий "запас міцності" після того, як накопичили чимало фінансових ресурсів після кризи напівпровідників під час пандемії коронавірусу. Загальна промислова ліквідність VW, Mercedes-Benz та BMW складає понад 100 мільярдів євро, отже збитки в 10 мільярдів - це неприємно, але не смертельно.

Видання зазначає, що втрат через тарифи Трампа зазнають не тільки європейські, але й американські виробники автомобілів, зокрема General Motors та Tesla. Європейські постачальники запчастин в США значно підвищили ціни, щоб компенсувати тарифи.

Аналітики та експерти не виключають, що усі ці витрати будуть у підсумку перекладені на споживача в США. При цьому є великий ризик зменшення попиту, а взагалі, додають експерти, зростання вартості автомобілів для американського споживача - це вже більше політичне, аніж економічне питання.